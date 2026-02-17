FountainVest rinuncia a Egla | crollano le azioni dopo il veto indiano all’acquisizione da 626 milioni Futuro incerto

FountainVest ha deciso di abbandonare l’acquisto di EuroGroup Laminations dopo che l’India ha bloccato l’operazione, provocando un crollo delle azioni della società. La proposta di acquisizione, valutata 626 milioni di euro, è stata fermata dai regolatori indiani, lasciando il futuro di Egla incerto. La notizia ha fatto scendere le quotazioni della società e generato preoccupazioni tra gli investitori.

EuroGroup Laminations: Saltata la Scalata di FountainVest, Azioni in Libera Caduta e Futuro Incerto. L’operazione di acquisizione di EuroGroup Laminations (Egla) da parte del fondo cinese FountainVest è fallita a causa dell’impossibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni dalle autorità indiane. L’annuncio, arrivato nella giornata di oggi, 16 febbraio 2026, ha innescato un crollo del 50% delle azioni Egla all’apertura dei mercati, bloccando la delisting della società italiana. La vicenda evidenzia le complessità degli investimenti internazionali e le sfide normative che possono compromettere accordi strategici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Kkcg ha annunciato un’opa parziale su Ferretti Group, coinvolgendo 52 milioni di azioni.

