Tempo di lettura: < 1 minuto Torna il Carnevale a Benevento coinvolgendo il centro cittadino con carri e maschere che hanno sfilato lungo Corso Garibaldi fino a raggiungere la Villa Comunale. Un appuntamento fortemente voluto dalla Pro Loco Saminium retta da Pino Petito che ha spiegato: “ Abbiamo voluto coinvolgere l’intero Corso Garibaldi. Per noi è una ripartenza dopo lo stop del 2019, è un nuovo inizio ed è stata una bella sinergia tra noi Apollosa, Casale Maccabei e una rappresentanza di Apice”. Ecco le foto L'articolo FOTO Sfilata di carri e maschere in centro storico, Petito: “Per noi un nuovo inizio” proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Sfilata di carri e maschere in centro storico, Petito: “Per noi un nuovo inizio”

