FOTO Sfilata di carri e maschere in centro storico Petito | Per noi un nuovo inizio
Il Carnevale è tornato a Benevento, portando carri colorati e maschere lungo il centro storico. Petito ha detto che questa manifestazione rappresenta un nuovo inizio per la città. Durante la sfilata, i partecipanti hanno riempito le strade con allegria, creando un’atmosfera vivace e piena di energia. I carri decorati e le maschere tradizionali hanno attirato molti spettatori lungo Corso Garibaldi, fino alla Villa Comunale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Torna il Carnevale a Benevento coinvolgendo il centro cittadino con carri e maschere che hanno sfilato lungo Corso Garibaldi fino a raggiungere la Villa Comunale. Un appuntamento fortemente voluto dalla Pro Loco Saminium retta da Pino Petito che ha spiegato: " Abbiamo voluto coinvolgere l'intero Corso Garibaldi. Per noi è una ripartenza dopo lo stop del 2019, è un nuovo inizio ed è stata una bella sinergia tra noi Apollosa, Casale Maccabei e una rappresentanza di Apice".
Sfilata di carnevale, lunedì è il gran giorno dei carri in centro storicoUdine si appresta a vivere il suo carnevale.
Ancona in festa: Carnevalò 2026 attira migliaia di visitatori tra carri, maschere e musica nel centro storico.Il Carnevalò 2026 ha portato in piazza migliaia di visitatori, attratti dalla sfilata di carri allegorici, maschere e musica dal vivo nel centro di Ancona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Carnevale di Corsano 2026, rinviata la sfilata finale per maltempoLa conclusione della 42ª edizione si terrà domenica 22 febbraio nella zona industriale, tra grandi carri allegorici e spettacolo musicale ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Perugia, in centro grazie festa con i carri del Carnevale di San Sisto: le fotoIl centro storico si è riempito martedì di colori e sorrisi per la sfilata dei carri del Carnevale di San Sisto, che hanno animato piazza IV Novembre insieme a centinaia di bambini delle scuole cittad ... umbria24.it
