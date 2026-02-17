Forte vento su Bari chiusi parchi e cimiteri per motivi di sicurezza

Un vento molto forte sta investendo Bari da questa mattina, spazzando via alberi e causando blackout in alcune zone della città. La forza del vento ha costretto le autorità a chiudere parchi e cimiteri per evitare incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini. In via Sant’Anna, alcuni rami spezzati sono caduti sui marciapiedi, rendendo difficile il passaggio a piedi.

La decisione del Comune dopo l'allerta meteo arancione: provvedimento adottato a causa delle raffiche di burrasca su città e provincia Il forte vento di burrasca che sta sferzando Bari e l'area metropolitana sta causando disagi e criticità in diverse zone del territorio. Per ragioni di sicurezza, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea dei parchi cittadini e dei cimiteri. Il provvedimento resterà in vigore fino a nuove indicazioni, in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche. Nel frattempo, resta alta l'attenzione sul territorio per monitorare eventuali criticità e garantire la sicurezza dei cittadini.