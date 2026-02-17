Forse c’è ancora spazio per il dialogo Iran-Usa

Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha annunciato che potrebbe esserci ancora spazio per il dialogo tra Iran e Usa, dopo il vertice di Ginevra. La causa di questa apertura deriva dal fatto che entrambe le parti hanno concordato su alcuni principi di base, anche se le loro posizioni restano lontane. Araghchi ha spiegato che ci vorrà del tempo per avvicinare le rispettive posizioni, ma la presenza di una linea comune rappresenta un primo passo concreto.

Entrambe le parti mantengono posizioni che richiederanno tempo per essere avvicinate, ma ora esiste una base di principi guida su cui proseguire: è questo il messaggio che il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, affida ai resoconti diffusi dopo il vertice di Ginevra con le controparti statunitensi. Dal lato statunitense, fonti dell'amministrazione hanno definito l'esito dei colloqui "in linea con le aspettative", evitando letture eccessivamente ottimistiche, ma senza segnalare battute d'arresto. Il dialogo esiste, i binari sono stati tracciati, e però il lavoro resta complesso – mentre sullo sfondo continua la pressione militare americana e la super?portaerei USS Gerald R.