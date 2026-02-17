formazioni liga 25a giornata 2025 2026

Le formazioni della Liga 25a giornata sono state decise dai coach dopo aver analizzato le ultime prestazioni delle squadre. Le scelte degli allenatori sono state influenzate dagli infortuni e dalle strategie tattiche per questa fase del campionato. I giocatori chiave sono stati convocati in vista di incontri decisivi, che potrebbero cambiare la classifica. Le rose ufficiali sono state pubblicate e i tifosi attendono con curiosità le formazioni definitive.