Formazione europea per la Polizia Municipale di Benevento | CEPOL e SISFOR+
La Polizia Municipale di Benevento ha ottenuto l’accreditamento presso CEPOL e SISFOR+ a causa del suo impegno nel migliorare la formazione dei propri agenti. Questa certificazione consente al corpo di partecipare a corsi europei e nazionali, rafforzando le competenze degli operatori. La decisione arriva dopo mesi di lavori e aggiornamenti, con l’obiettivo di offrire servizi più efficaci ai cittadini.
Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento compie un importante passo avanti sul fronte della formazione e della professionalizzazione: il Corpo ha ottenuto l’accreditamento presso CEPOL, l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle forze di polizia, e l’accreditamento SISFOR+, il sistema nazionale del Ministero dell’Interno per la formazione delle forze dell’ordine. Tale traguardo, rafforza ulteriormente il percorso di crescita professionale del personale, inserendo la Polizia Municipale di Benevento nei principali circuiti, europeo e nazionale, dell’addestramento avanzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Giugliano, operazione congiunta Polizia di Stato e Polizia Municipale: sequestrata nota pizzeria
Nella giornata di oggi, Polizia di Stato e Polizia Municipale di Giugliano hanno avviato un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di una nota pizzeria situata nei pressi della stazione metropolitana.
La Polizia Municipale di Limatola sul calendario della Scuola Regionale
La Polizia Municipale di Limatola è stata inserita nel calendario 2026 della Scuola Regionale di Polizia Locale, dedicato al mese di agosto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Minzatu alla Fondazione europea per la formazione di TorinoLa vicepresidente esecutiva della Commissione europea per i diritti sociali, le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, Roxana Minzatu, si recherà oggi alla Fondazione europea per ... ansa.it
Nuova formazione per il lavoro: Torino è il luogo ideale per portare giustizia sociale«Il nostro obiettivo è unire competitività e giustizia sociale e pensiamo che Torino sia il luogo ideale per farlo». Così Pilvi Torsti, direttrice dell’Etf, Fondazione europea per la formazione, ... torino.repubblica.it
Non si ferma all’alt della Polizia Municipale e fugge nel traffico del centro. Rintracciato poco dopo presso la propria abitazione, è stato denunciato per resistenza: guidava senza patente e senza assicurazione, con un coltello nell’auto facebook