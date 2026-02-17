Formazione europea per la Polizia Municipale di Benevento | CEPOL e SISFOR+

La Polizia Municipale di Benevento ha ottenuto l’accreditamento presso CEPOL e SISFOR+ a causa del suo impegno nel migliorare la formazione dei propri agenti. Questa certificazione consente al corpo di partecipare a corsi europei e nazionali, rafforzando le competenze degli operatori. La decisione arriva dopo mesi di lavori e aggiornamenti, con l’obiettivo di offrire servizi più efficaci ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento compie un importante passo avanti sul fronte della formazione e della professionalizzazione: il Corpo ha ottenuto l’accreditamento presso CEPOL, l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle forze di polizia, e l’accreditamento SISFOR+, il sistema nazionale del Ministero dell’Interno per la formazione delle forze dell’ordine. Tale traguardo, rafforza ulteriormente il percorso di crescita professionale del personale, inserendo la Polizia Municipale di Benevento nei principali circuiti, europeo e nazionale, dell’addestramento avanzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

