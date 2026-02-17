Fontivegge è anche ’riscatto’ I nuovi corsi dell’Its Academy | Un’eccellenza italiana

Il rilancio di Fontivegge ha preso il via con l’apertura dei nuovi corsi dell’Its Academy, un progetto che mira a dare nuova linfa al quartiere. La presidente della Regione, Stefania Proietti, ha partecipato ieri mattina all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 presso le aule dell’Its Umbria Academy, collegandosi anche con le altre sedi regionali. Durante l’evento, ha espresso soddisfazione e orgoglio per questa iniziativa, che punta a rafforzare il legame tra formazione e sviluppo locale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo, con studenti e docenti che hanno accolto

"Soddisfazione e motivato orgoglio" è stato espresso dalla presidente della Regione, Stefania Proietti ieri mattina all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 presso le aule dell’ Its Umbria Academy di Fontivegge, e in collegamento con le altre sedi regionali dell’accademia. A fare gli onori di casa dell’Istituto confermato dal ministero dell’Istruzione e del Merito come tra i migliori d’Italia, il presidente di Its Umbria Academy, Marco Giulietti, il vicepresidente Vasco Gargaglia e il direttore Nicola Modugno. "La conferma nel tempo di questo risultato – ha spiegato la presidente Proietti - costituisce un vanto per la nostra regione ed è l’ennesima dimostrazione che quando si fa squadra anche la piccola Umbria può dare il meglio di sé e costituire un modello a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fontivegge è anche ’riscatto’. I nuovi corsi dell’Its Academy: "Un’eccellenza italiana" Upo: Donne e Scienza, un’eccellenza italiana sfida gli stereotipi di genere nei corsi Stem. Dati AlmaLaurea 2026. L’Università del Piemonte Orientale (Upo) ha registrato un aumento di iscrizioni femminili nei corsi STEM, un dato che evidenzia il successo della sua strategia per promuovere la parità di genere. L'Its Academy presenta i propri corsi a Lanciano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. ITS Academy Roberto Rossellini - facebook.com facebook GLI ITS ACADEMY: competenze per il lavoro e per la vita Online la nuova puntata di OrientaMenti Live su occupabilità, PNRR, innovazione didattica e internazionalizzazione per comprendere il valore degli ITS per i giovani e per il Paese. Guardala ora️ y x.com