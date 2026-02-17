Fontana c' è la staffetta per battere il record di medaglie | il pronostico

Fontana ha deciso di riprendere la staffetta con le sue compagne dopo aver fallito nella gara dei 500 metri, sperando di superare il record di medaglie conquistate finora. La squadra si prepara a scendere in pista con maggiore determinazione, puntando a migliorare il risultato ottenuto nelle precedenti competizioni. Un nuovo tentativo che potrebbe cambiare le sorti della manifestazione e portare a casa un risultato storico.

Dopo la delusione nella gara dei 500 metri, la nostra campionessa torna in grara con le sue compagne per ribaltare le previsioni della staffetta Arianna Fontana, ormai un mito dello sport italiano, non si arrende e torna in gara con la squadra azzurra nello short track dopo la beffa che ha dovuto sopportare nei 500 metri, dove si è piazzata al quarto posto dopo aver subito un colpo determinante dalla rivale cinese Li Gong. Scopriamo le quote Fontana vincente staffetta short track in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30. Arianna Fontana in queste Olimpiadi Milano Cortina ha già vinto l'oro nella staffetta mista e l'argento nei 500 arrivando a 13 medaglie complessive proprio come lo schermidore Edoardo Mangiarotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

