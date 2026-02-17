Fontana c' è la staffetta nello short track per battere il record di medaglie | il pronostico

Fontana ha deciso di cambiare squadra nello short track dopo la delusione nei 500 metri, cercando di migliorare il risultato con una staffetta. La campionessa si prepara a gareggiare di nuovo in gruppo, puntando a conquistare più medaglie possibile e sfidando le aspettative. Le atlete si allenano intensamente, sperando di superare i limiti precedenti e di portare a casa un risultato sorprendente.

Dopo la delusione nella gara dei 500 metri, la nostra campionessa torna in grara con le sue compagne per ribaltare le previsioni della staffetta Arianna Fontana, ormai un mito dello sport italiano, non si arrende e torna in gara con la squadra azzurra nello short track dopo la beffa che ha dovuto sopportare nei 500 metri, dove si è piazzata al quarto posto dopo aver subito un colpo determinante dalla rivale cinese Li Gong. Scopriamo le quote Fontana vincente staffetta short track in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30. Arianna Fontana in queste Olimpiadi Milano Cortina ha già vinto l'oro nella staffetta mista e l'argento nei 500 arrivando a 13 medaglie complessive proprio come lo schermidore Edoardo Mangiarotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milano-Cortina, Arianna Fontana ha fatto 13, raggiungendo un nuovo record di medaglie azzurre nello short track grazie all’argento conquistato nella prima finale individuale delle Olimpiadi 2026.

L’Italia conquista una medaglia d’oro storica nello short track, vincendo la staffetta mista a Milano Cortina 2026.

