Fondi alluvione Gambini | 23 cantieri aperti

Gambini annuncia che sono stati aperti 23 cantieri per interventi di riqualificazione delle strade interpoderali, utilizzando i fondi derivanti dall’alluvione del 2023. Nei mesi scorsi, le autorità hanno avviato lavori concreti per migliorare le vie di collegamento rurali, coinvolgendo diverse aziende locali e mobilitando risorse significative.

Una serie di ventitré interventi di riqualificazione sulle strade interpoderali sta avvenendo proprio in questi mesi, grazie ai fondi dell'alluvione del 2023. Ad annunciarlo è il sindaco e assessore ai lavori pubblici Maurizio Gambini, che traccia un elenco delle vie che, inserite come priorità dai tecnici comunali, hanno beneficiato o beneficeranno dei finanziamenti per i comuni alluvionati. "Purtroppo a causa dell'alluvione, che non ha risparmiato il comune di Urbino, specialmente il suo territorio collinare – spiega il sindaco – siamo stati inseriti nell'elenco dei comuni destinatari di finanziamenti.