Fonderie Pisano il Comitato Salute e Vita ricevuto da Panico | Il Comune sarà alla Conferenza dei Servizi

Il Comitato Salute e Vita ha incontrato questa mattina il commissario Vincenzo Panico per chiedere spiegazioni sulla questione delle Fonderie Pisano, che rischiano di compromettere la salute dei residenti. La delegazione, guidata dal presidente Lorenzo Forte e composta da esperti legali e tecnici, ha portato le preoccupazioni di cittadini e ha ottenuto rassicurazioni sul fatto che il Comune parteciperà alla prossima Conferenza dei Servizi. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno sottolineato l'urgenza di intervenire per tutelare l'ambiente e la sicurezza pubblica, presentando anche alcune proposte concrete.

L'appello dei componenti: "Si chiuda uno stabilimento incompatibile anche sul piano urbanistico ormai da vent'anni sul territorio" Questa mattina una delegazione del Comitato Salute e Vita, composta dal presidente Lorenzo Forte, l'avvocato amministrativista Franco Massimo Lanocita, l'ingegnere Salvatore Milione e la portavoce del Comitato Anna Risi, ha incontrato il Commissario del Comune di Salerno Vincenzo Panico. “Abbiamo trovato - spiegano in una nota - un Commissario innanzitutto preparato sulla vicenda, a conoscenza di tutti i fatti ed abbiamo avuto garanzie sul fatto che domani, alla Conferenza dei Servizi, parteciperanno i dirigenti competenti del Comune di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Fonderie Pisano, il Comitato Salute e Vita convoca cittadini e giornalisti: "Importanti novità" Fonderie Pisano, i comitati incontrano l'Asl: "Sì alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi"Fonderie Pisano, il rischio di inquinamento spaventa i cittadini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fonderie Pisano, la protesta dei comitati: Il silenzio dell'Asl è scelta politica contro la cittadinanza; Fonderie Pisano, i comitati incontrano l'Asl: 'Sì alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi'; Politica - Fonderie Pisano: Svolta nel dialogo tra ASL e Comitati, impegno per il monitoraggio sanitario; Fonderie Pisano, i comitati incontrano l'Asl: Sì alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi. Autorizzazione Fonderie Pisano, il commissario ha ricevuto il comitato Salute e VitaStampaIl commissario prefettizio Vincenzo Panico ha incontrato nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, a Palazzo di Città, i rappresentanti del Comitato Salute e Vita. Il reggente al Comune di ... salernonotizie.it Fonderie Pisano, la protesta dei comitati: Il silenzio dell'Asl è scelta politica contro la cittadinanzaIn programma un sit in del Comitato Salute e Vita e Medicina Democratica nella mattinata di mercoledì 11 febbraio ... salernotoday.it Autorizzazione Fonderie Pisano, il commissario ha ricevuto il comitato “Salute e Vita” facebook FONDERIE PISANO, COMITATO DAL PREFETTO PANICO ALLA VIGILIA DELLA CONFERENZA Ci saranno almeno due dirigenti del Comune di Salerno, all’ambiente e all’urbanistica domani alla seconda riunione nell’ambito della conferenza dei... x.com