Follia e comici malintesi | Ditegli sempre di sì il testo di Eduardo rivive in un nuovo allestimento

Un nuovo allestimento di “Ditegli sempre di sì” porta in scena un classico di Eduardo De Filippo, scritto nel 1927 e rivisitato nel 1932, dopo che il testo aveva già riscosso successo. La rappresentazione si svolge in un teatro di Napoli, dove gli attori cercano di rendere vivo il caos e l’umorismo delle commedie di Eduardo. La messinscena mette in evidenza come i malintesi e le follie quotidiane possano ancora divertire il pubblico di oggi.

Un grande classico di Eduardo De Filippo (1900-1984), scritto nel 1927 con il titolo Chill'è pazzo! e rielaborato nel 1932. Una commedia brillante - oggetto nel tempo di numerosi adattamenti teatrali e televisivi - in cui personaggi eccentrici trascinano il pubblico in una vicenda che affronta, con apparente leggerezza, il complesso tema della follia. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio, Ditegli sempre di sì torna in scena al Teatro Galli in un nuovo allestimento che ha debuttato nel 2024 in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Eduardo.