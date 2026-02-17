Foligno varato il nuovo sito web del Comune | Servizi e comunicazione più accessibile per i cittadini

Il Comune di Foligno ha lanciato un nuovo sito web dopo aver riscontrato molte richieste dei cittadini per migliorare i servizi online. La modifica nasce dall’esigenza di facilitare l’accesso alle informazioni e semplificare le procedure amministrative. Ora, sul portale, i cittadini trovano facilmente le novità del municipio e possono richiedere documenti senza spostarsi di casa.

Il sito istituzionale pienamente conforme alle più recenti linee guida nazionali dettate da AGID - Agenzia per l’Italia Digitale Il nuovo sito del Comune di Foligno è online con una nuova veste grafica e informazionipiù accessibili. L’aggiornamento è stato possibile grazie a uno specifico finanziamentoPNRR (Misura 1.4.1 “Servizi e cittadinanza digitale - Esperienza del cittadino neiservizi pubblici”) che ha reso il sito istituzionale pienamente conforme alle più recentilinee guida nazionali dettate da AGID - Agenzia per l’Italia Digitale. Il modello adottato dal Comune di Foligno riorganizza i contenuti per offrire al cittadino uno strumento più funzionale, nel pieno rispetto dei requisiti di accessibilità.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

