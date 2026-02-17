La Folgore Caratese ha battuto il ChievoVerona, sorprendendo tutti nel big match di serie D. La squadra ha giocato con grande intensità e ha dimostrato di essere in ottima forma, mantenendo il possesso palla per gran parte dell’incontro. La vittoria permette ai padroni di casa di mettere a frutto un vantaggio importante in classifica, avvicinandosi sempre più alla promozione in serie C.

La Folgore Caratese spazza via il ChievoVerona, domina il big match della serie D e mette una prima più che seria ipoteca sulla promozione in serie C. Non che prima fosse una semplice velleità perché già alla vigilia della sfida del “Gavagnin” i punti di margine erano otto, una bella assicurazione anche in caso di sconfitta contro una squadra reduce dall’1-4 nel derby col Caldiero. Punteggio che si è ripetuto anche domenica dopo 90 minuti senza storia. Primo tempo non bellissimo, poche occasioni ma Folgore Caratese letale da calcio di punizione. Gjonaj che concede il bis a metà ripresa su azione ben orchestrata dopo però che Samotti aveva raddoppiato colpendo quasi indisturbato su traversone da sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folgore Caratese da sballo. Una corazzata senza rivali

La Folgore Caratese prosegue la sua marcia vincente nel campionato, mantenendo il passo con il ChievoVerona, che ha conquistato la prima vittoria del 2026.

È stato ufficializzato lo 0-3 a tavolino a favore della Folgore Caratese per la partita dello scorso 21 dicembre contro la Nuova Sondrio, valida per l’ultima giornata d’andata del girone B del campionato di serie D.

INSIDE FOLGORE CARATESE | PUNTATA 16

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.