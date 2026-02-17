Folgaria saluta Angela Bertoldi | la cuoca che con amore ha nutrito generazioni di bambini e sostenuto la comunità

Folgaria piange Angela Bertoldi, la cuoca che con il suo lavoro ha nutrito e cresciuto centinaia di bambini nel corso degli anni. La sua morte, avvenuta ieri all’età di 59 anni, ha lasciato un vuoto tra insegnanti e genitori della scuola materna, dove Angela si dedicava con passione da più di vent’anni. La comunità locale ricorda il suo sorriso e le sue mani sempre pronte a preparare pasti che andavano oltre il semplice nutrimento.

Folgaria piange Angela Bertoldi, la cuoca che nutriva con amore un’intera comunità. Folgaria, pittoresca località del Trentino, è in lutto per la scomparsa di Angela Bertoldi, 59 anni, figura iconica della scuola materna locale e punto di riferimento per generazioni di famiglie. La sua dedizione alla cucina e al benessere dei bambini ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della comunità, dove era conosciuta come una persona solare, generosa e sempre disponibile. Un impegno che andava oltre la cucina. La notizia della morte di Angela, avvenuta oggi 17 febbraio 2026, ha rapidamente raggiunto ogni angolo di Folgaria, suscitando profondo sgomento.🔗 Leggi su Ameve.eu Addio ad Angela Bertoldi, la donna che ha portato la bontà a Folgaria Angela Bertoldi, nota come la “super cuoca”, è morta a 59 anni a causa di una malattia improvvisa. Cosenza saluta Angela Pagliaro: una vita per il canile e gli animali abbandonati, lascia un vuoto nella comunità. Angela Pagliaro, presidente della Cooperativa Donnici, è morta a causa di una lunga malattia, lasciando un vuoto enorme nella comunità di Cosenza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio ad Angela Bertoldi, il cordoglio della comunità: Una persona che lavorava con gioia, sulla quale poter sempre contare; ? La sua una cucina stellata fatta con gioia, mancherà a tutti: il paese piange Angela Bertoldi; Folgaria perde la sua supercuoca: addio ad Angela Bertoldi, per decenni regina della mensa scolastica. Addio ad Angela Bertoldi, il cordoglio della comunità: Una persona che lavorava con gioia, sulla quale poter sempre contareFOLGARIA. E' morta Angela Bertoldi, storica cuoca della scuola materna di Folgaria. Una donna capace di entrare nei cuori della comunità con la sua passione, la sua dedizione e il suo modo di far se ... ildolomiti.it Le parole del sindaco di Folgaria Michael Rech in memoria di Angela Bertoldi, cuoca della scuola materna del paese e figura molto nota e apprezzata: "Angela è mancata troppo presto e mancherà tremendamente. Un abbraccio fraterno alla sua famiglia e un - facebook.com facebook