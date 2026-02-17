Foggia capitale della sciabola numeri da record al Quartiere Fieristico | la scherma traina l' economia locale

Foggia diventa la capitale della sciabola dopo che oltre 300 atleti si sono sfidati al Quartiere Fieristico durante la Seconda Prova Nazionale di Sciabola. La competizione ha portato in città numeri da record, con spettatori provenienti da tutta Italia che hanno riempito le tribune e contribuito a far crescere il movimento locale. La presenza di tanti giovani e allenatori ha dato nuova energia alla scena sportiva foggiana.

Ben 750 schermidori hanno partecipato all'evento organizzato dal Circolo Schermistico Dauno del presidente Romeo Maestri con la collaborazione del Comune Tante le atlete e gli atleti di casa presenti alla manifestazione, giovanissime promesse per il futuro, seguiti da tecnici di grande spessore umano e professionale, tra tutti Benedetto e Mirko Buenza, profondi conoscitori dell'arte schermistica. Presenze d’eccezione il presidente nazionale della Federscherma Luigi Mazzone e il nostro campionissimo foggiano Gigi Samele, nella veste inedita di allenatore per il gruppo sportivo Ffgg. “Un successo organizzativo e di partecipazione che proietta i nostri atleti verso i Campionati Italiani di Roma 2026, e una Foggia che attraverso lo sport proietta sempre più, in Italia e nel mondo, un’ immagine positiva e inclusiva”, il commento dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Foggia capitale della sciabola italiana: al Quartiere Fieristico la seconda prova Cadetti e Giovani di sciabolaQuesta mattina a Foggia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda prova dei Campionati Italiani di Sciabola. Al Quartiere Fieristico di Foggia appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola Cadetti, Giovani e AssolutiDomani Foggia apre le porte al grande appuntamento con i Campionati Italiani di Sciabola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Foggia capitale della sciabola italiana; Foggia capitale della sciabola italiana: presentata la seconda prova dei Campionati Italiani; La sciabolatrice sanseverese Carafa convocata ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi - FoggiaToday; Miglietta: Ad agosto la consegna definitiva dei lavori. SCIABOLA FOGGIA Foggia capitale della sciabola: 750 atleti e 2.500 presenze nel weekend della prova nazionaleUna vittoria significativa in vista dei prossimi appuntamenti nazionali. Presenti alla manifestazione anche il presidente nazionale della Federscherma Luigi Mazzone e il campione foggiano Gigi Samele ... statoquotidiano.it Foggia Capitale della Sciabola, la soddisfazione dell’assessore allo Sport Di MolfettaFoggia Capitale della Sciabola, la soddisfazione dell’assessore allo Sport Di Molfetta Il weekend appena trascorso ha trasformato il quartiere fieristico ... ilsipontino.net Oggi al quartiere fieristico di Foggia, la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola femminile e maschile, con in palio i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026... da FoggiaCittaAperta facebook