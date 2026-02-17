Flora Tabanelli | il tragico 6 novembre il ginocchio rotto e la redenzione fino al bronzo olimpico

Il 6 novembre, Flora Tabanelli si infortunò gravemente durante un allenamento a Stubai, in Austria, quando si ruppe il legamento crociato del ginocchio. Quel giorno difficile sembrava segnare il suo cammino, ma oggi la sua determinazione l’ha portata a conquistare il bronzo nel Big Air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua storia dimostra come la forza di volontà può superare ogni ostacolo.

Dopo la favola di Federica Brignone, capace di conquistare due medaglie d’oro in seguito a un bruttissimo infortunio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono il perfetto teatro per la grande impresa di Flora Tabanelli: lo scorso 6 novembre cadde durante un allenamento a Stubai (Austria) e si procurò la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio, oggi ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air. L’Italia non era mai salita sul podio a cinque cerchi in un evento di sci freestyle, ci è riuscita grazie a una formidabile 18enne, nonostante l’infortunio patito in autunno. Tre mesi fa decise di non operarsi e di impegnarsi in una durissima riabilitazione, in modo da rafforzare la muscolatura proprio per essere della partita ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

