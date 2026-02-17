Flora Tabanelli che show | va in cielo a prendersi il bronzo

Il meglio della giornata del 16 febbraio ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina: l'Italia porta a casa un'altra medaglia., questa volta nello sci freestyle, grazie a Flora Tabanelli, che è bronzo al termine della finale del big air femminile. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Flora Tabanelli, che show: va in cielo a prendersi il bronzo Freestyle: Flora Tabanelli vince bronzo Flora Tabanelli si aggiudica il bronzo nel freestyle, portando a casa un risultato inatteso. Flora Tabanelli bronzo storico nel freestyle nonostante l'infortunio Flora Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo nel freestyle, nonostante un infortunio recente che aveva messo in dubbio la sua partecipazione. Flora Tabanelli, bronzo che sa di leggenda 102 giorni dopo l'infortunioA tre mesi dalla rottura del crociato, la 18enne azzurra conquista la prima storica medaglia olimpica nel Freestyle. Una run finale da 94,5 punti schianta il dolore e regala il podio a Livigno ... Flora Tabanelli: Ho provato a non pensare ai dolori al ginocchio, fondamentale averci sempre credutoLa notte di Livigno entra nella storia dello sport italiano grazie a Flora Tabanelli, capace di conquistare la prima, storica medaglia olimpica del ... Viene dall'Appennino la prima medagliata italiana nel freestyle. Si chiama Flora Tabanelli, classe 2007. Non ha ancora compiuto 19 anni. Ha cominciato a volare con gli sci insieme al fratello e non ha più smesso fino ad arrivare alla Coppa del Mondo general ASSURDOOOOOOO Gareggiava con una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro… Ha conquistato la sua prima medaglia olimpica… La prima di sempre anche per il freestyle italiano… Giù il cappello per FLORA TABANELLI #Itali