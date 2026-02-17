Flashmob di +Europa contro partecipazione dell' Italia al Board of Peace for Gaza

A piazza Montecitorio, il partito +Europa ha organizzato un flashmob per protestare contro la decisione dell’Italia di aderire al Board of Peace per Gaza. La manifestazione ha coinvolto una ventina di attivisti che hanno srotolato cartelli e gridato slogan, attirando l’attenzione dei passanti e dei giornalisti presenti. La protesta nasce dopo che il governo ha annunciato la partecipazione, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini.

