Firenze cedimento in via Alderotti | crolla parte di un sottotetto due donne ferite

A Firenze, due donne sono rimaste ferite questa mattina quando una porzione di sottotetto si è improvvisamente sgretolata in via Alderotti. La causa del crollo sembra essere un problema strutturale che ha compromesso il tetto di un edificio residenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e prestare soccorso.

FIRENZE – Una squadra dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Firenze è intervenuta questa mattina (17 febbraio), alle 8, 15, in via Taddeo Alderotti per gestire le conseguenze di un cedimento strutturale occorso in un edificio residenziale. L'operazione si è resa necessaria a seguito del distacco di una porzione di sottotetto appartenente a un condominio di tre piani. Il materiale edile è precipitato sul marciapiede sottostante, investendo due passanti, di 40 e 65 anni, che transitavano in quel momento nell'area interessata dal crollo. Sul luogo dell'incidente è giunto immediatamente il personale sanitario per prestare le prime cure.

Via Alderotti: crolla porzione di sottotetto, due feriti / FOTO
Una sezione di sottotetto si è sgretolata questa mattina intorno alle 8 in via Taddeo Alderotti, causando due persone ferite.

Firenze: cade sottotetto in via Taddeo Alderotti. Colpiti due passanti. Una donna trasportata a Careggi
A Firenze, un pezzo di sottotetto di un edificio in via Taddeo Alderotti è crollato questa mattina, ferendo due passanti.

Firenze, paura in via Alderotti: si stacca cornicione, feriti lievemente due passanti
Il crollo di una parte del sottotetto verso le 8. L'intervento dei vigili del fuoco, non chiare le cause del crollo

Firenze, crolla sottotetto condominio in via Alderotti: ferite due passanti
Porzione di intonaco piomba sul marciapiede alle 8:15, colpite donne di 40 e 65 anni. La 40enne in codice giallo al pronto soccorso, l'altra verde; Vigili del fuoco intervengono per mettere in sicurezza l'area.