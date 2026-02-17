Fiorentina | Kean e Fagioli niente Conference A riposo per il Pisa Anche Rugani pronto per il derby
La Fiorentina ha deciso di non portare Kean e Fagioli alla fase di Conference League, perché vogliono prepararli al derby di domenica, mentre Rugani si è allenato con il gruppo dopo settimane di stop.
Possibile poi che siano tenuti a riposo alcuni elementi sovrautilizzati nelle ultime settimane, come Fagioli, Pongracic e Kean. Il programma per domani, 18 febbraio 2026, prevede una seduta di allenamento alle ore 10 al centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park, con conferenza stampa di vigilia gara con il tecnico Vanoli ed un calciatore allo stadio Municipale di Bialystok alle ore 19:30.
Fiorentina: Gudmundsson potrebbe giocare in Conference. Rugani sarà pronto per il PisaLa Fiorentina ha deciso di concedere un giorno di riposo ai giocatori dopo la vittoria contro il Como, che ha portato tre punti importanti.
Gud, solo tanta paura. Obiettivo il derby col Pisa. E anche Rugani sorrideLa Fiorentina si prepara al derby contro il Pisa, ma l’atmosfera resta tesa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Rugani alla Fiorentina ritrova due amici: Stagione ottima di Fagioli. Kean cresciuto e maturatoCerte volte ci sono sensazioni di pancia che ti guidano in certe scelte. Io sono consapevole della situazione della Fiorentina, ed è stata. tuttomercatoweb.com
fiorentina sbanca il sinigaglia: fagioli e kean regalano tre puntiuna partita combattuta a Como termina 2-1 per la Fiorentina: reti di Nicolò Fagioli e di Moise Kean dal dischetto, con il Como che accorcia ma resta a quota 41 in classifica ... notizie.it
#Rugani: "A disposizione col #Pisa. #Fagioli e #Kean cresciuti e più maturi" #Fiorentina x.com
Fagioli, Kean e Parisi riposano in #Jagiellonia - #Fiorentina . Anche Dodo e Pongracic verso la panchina facebook