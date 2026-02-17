Fiocco rosa a Sarno | parto in auto sulla rampa dell’ospedale

Una donna di Sarno ha dato alla luce la sua bambina sulla rampa dell’ospedale, perché il parto si è verificato prima di arrivare in reparto. La mamma stava andando in ospedale quando, improvvisamente, ha iniziato le doglie e ha deciso di fermarsi subito. La piccola è nata nel cuore della notte, in una situazione imprevista e piena di tensione.

Parto sulla rampa, una neonata arriva in un'alba di emergenza a Sarno. Una nascita inattesa ha illuminato l'alba di Sarno, in provincia di Salerno. Una donna in travaglio ha partorito all'interno di un'auto sulla rampa dell'ospedale Martiri del Villa Malta, dando alla luce una bambina in un momento di straordinaria intensità e urgenza. L'evento si è verificato nelle prime ore di lunedì 16 febbraio 2026, richiedendo un intervento immediato del personale medico. La corsa verso l'ospedale e il parto improvviso. Erano da poco passate le quattro del mattino quando le contrazioni hanno colto di sorpresa una coppia residente a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.