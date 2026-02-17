Finta vendita di un cane dagli Usa e falsa accusa di usura | condanna definitiva per una 43enne

Laura G., 43 anni di Cancello ed Arnone, ha ricevuto una condanna definitiva per aver organizzato una truffa online e aver accusato ingiustamente un’altra persona di usura, causando danni concreti a un acquirente americano. La donna aveva messo in vendita un cane, ma alla fine non aveva mai consegnato l’animale, fingendo di averlo venduto. Inoltre, aveva accusato un uomo di usura senza prove, creando un grave danno alla sua reputazione. La vicenda, che si è svolta tra il 2017 e il 2018, si è conclusa con la sentenza definitiva dei giudici.

Diventa definitiva la condanna nei confronti di Laura G., 43 anni, di Cancello ed Arnone, ritenuta responsabile di truffa e calunnia in relazione a una vicenda risalente al biennio 2017-2018. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla donna, rendendo irrevocabile la sentenza già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio. Secondo l'impianto accusatorio, l'imputata avrebbe simulato la vendita, dagli Stati Uniti, di un cane di razza, inducendo la persona offesa a versare oltre 4mila euro per l'acquisto dell'animale, mai consegnato. Successivamente, sempre stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe denunciato la stessa vittima accusandola falsamente di usura.