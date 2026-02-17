Finale della Coppa d' Israele in programma giovedì

Il finale della Coppa d’Israele si svolgerà giovedì a causa della sospensione causata dal maltempo che ha reso difficile il normale svolgimento della partita. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori. La partita si terrà allo stadio di Tel Aviv, dove sono già stati allestiti i controlli di sicurezza e il settore delle tifoserie organizzate.

