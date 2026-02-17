Due gruppi anarchici italiani hanno rivendicato la responsabilità dei sabotaggi ai treni ad alta velocità, collegandoli agli attacchi simili avvenuti in Francia in vista delle Olimpiadi del 2024. I militanti hanno pubblicato comunicati online, minacciando ulteriori azioni e lasciando intendere un collegamento tra le due operazioni. Gli investigatori stanno analizzando i messaggi per capire se ci siano collegamenti tra le due reti di attivisti.

Due siti anarchici estremi, che rivendicano i sabotaggi all'alta velocità facendo riferimento a quelli fotocopia in Francia per le Olimpiadi del 2024. La mano di esperti che sanno dove mettere le mani e forse basisti o informatori. «Il collegamento con la Francia nei sabotaggi alle linee ferroviarie potrebbe esserci - conferma al Giornale una fonte autorevole della sicurezza nazionale - ed è dimostrato da vari elementi arrivati d'Oltralpe per partecipare agli ultimi violenti scontri di Askatasuna a Torino». La procura di Roma si sta indirizzando verso gli anarchico insurrezionalisti di Nemesi, Il Rovescio e No 41 bis e quella di Bologna sul blog Sottobosko. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Filo rosso Italia-Francia sui sabotaggi ai treni

Domenica mattina, un atto vandalico ha causato interruzioni alle linee ferroviarie dell’Alta velocità partite da Roma, con danni alle rotaie in prossimità di Cassino.

Gli europarlamentari di Avs, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, insieme alla Cgil, collegano l’aggressione di Quentin, il giovane di 23 anni ucciso a Lione, ai gruppi antifascisti francesi.

