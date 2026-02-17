Filipponi | Per la Fermana è stata solo una giornata storta

Filipponi ha dichiarato che la sconfitta della Fermana contro il Montegranaro è stata solo una giornata negativa. La squadra ha perso in modo inatteso davanti ai propri tifosi, lasciando molti senza parole, soprattutto considerando le aspettative prima della partita. La sconfitta ha sorpreso anche i più ottimisti, visto che la Fermana aveva mostrato buone prestazioni nelle ultime settimane.

Un doccia fredda sia per il risultato ma soprattutto per la prestazione. In pochi si aspettavano un ko casalingo della Fermana nel derby con il Montegranaro soprattutto per le premesse della vigilia. Fermana in palla, reduce da due vittorie a suon di gol con un buon vantaggio sulla seconda della classe Montecchio e in netta salute. Di contro un Montegranaro in difficoltà di punti e reduce da una settimana complicata con la panchina affidata al grande ex canarino Gianluca Urbinati, dopo l’addio di mister Baldassarri e del suo staff oltre a quello del ds Sfredda. Un quadro che sembrava indirizzare la gara dalla parte dei padroni di casa che invece hanno messo in campo, senza timore di smentita, la prestazione più opaca dell’ultimo periodo ma forse anche dell’intero campionato soprattutto in termini di atteggiamento contro un Montegranaro determinato e volitivo, ottimamente disposto in campo e capace di colpire nei momenti giusti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filipponi: "Per la Fermana è stata solo una giornata storta" Filipponi: "Fermana a Civitanova con l’atteggiamento giusto" Domenica si apre un gennaio impegnativo per la Fermana, che affronterà tre partite importanti per il proseguo della stagione. Un oro, un bronzo e un legno: l’Italia dà una svolta nella giornata storta di Goggia e Giacomel L’Italia torna a sorridere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Filipponi: Per la Fermana è stata solo una giornata storta; Fabriano-Fermana, parla il diesse Filipponi: Dobbiamo fare la partita e stare dentro da subito; FERMANA. Filipponi: Giornata storta, guardiamo avanti; Fermana ko contro il Montegranaro, il diesse Filipponi: Giornata storta. Filipponi carica la Fermana: Siamo chiamati a essere protagonistiSergio Filipponi, direttore sportivo della Fermana da appena 35 intensissimi giorni, fa il quadro della situazione a tre giorni dall’esordio ufficiale. La Fermana con questa categoria non centra ... ilrestodelcarlino.it Fermana, triade al comando: i gialloblù ripartono da Marini, Filipponi e Gentilini. Ma gli ultras insistono: «La contestazione non si ferma»FERMO La Fermana Football Club della nuova triade Marino Marini (gestore), Sergio Filipponi (direttore sportivo) e Augusto Gentilini (allenatore) è stata subito costretta alla difensiva a causa ... corriereadriatico.it Triplice fischio #fermanamontegranaro facebook