Fibroma gigante rimosso con robot chirurgico

Un fibroma di grandi dimensioni è stato rimosso grazie a un intervento di chirurgia robotica presso l'ospedale di Perugia. La causa è un tumore uterino che cresceva rapidamente, mettendo a rischio la salute della paziente. Il team di Ostetricia e Ginecologia, guidato dal dottor Saverio Arena, ha utilizzato un robot avanzato per garantire precisione e sicurezza durante l’operazione. La sala operatoria si è riempita di medici e tecnici che hanno seguito con attenzione ogni fase dell’intervento.

Un intervento di chirurgia robotica ad alta complessità è stato eseguito presso la struttura complessa di Ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia, diretta dal dottor Saverio Arena. L'equipe ha infatti rimosso con successo un mioma uterino di dimensioni definite eccezionali da una paziente di 41 anni. La donna si era rivolta ai sanitari per un dolore acuto insorto di recente. Gli accertamenti diagnostici avevano evidenziato la presenza di una massa addominale di origine uterina con un peso complessivo di 1,9 chili. L'intervento di miomectomia robotica, ha consentito la completa asportazione della massa intrauterina con tecniche mininvasive, garantendo alla paziente un decorso post-operatorio regolare e una pronta ripresa.