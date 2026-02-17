Fibre alimentari più importanti di quanto pensi | l’appello della comunità scientifica

Le fibre alimentari sono al centro dell’attenzione perché migliorano la digestione e proteggono il cuore. La comunità scientifica lancia un appello: mangiarne di più può fare la differenza, soprattutto nelle diete quotidiane. Un esempio concreto: un recente studio ha dimostrato che aumentare l’assunzione di fibre riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

Le fibre alimentari stanno conquistando sempre più attenzione tra gli esperti di nutrizione, non solo per i loro effetti sul benessere digestivo, ma anche per i benefici a lungo termine su cuore, metabolismo e funzione cerebrale. Secondo recenti studi, un corretto apporto di fibre quotidiano potrebbe diventare uno dei pilastri fondamentali della dieta, tanto da essere proposto come nuovo nutriente "essenziale" accanto a carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali e acqua. Negli ultimi decenni, numerose ricerche hanno confermato quanto le fibre siano cruciali per la salute generale, ma la maggior parte delle persone continua a non assumerne a sufficienza.

