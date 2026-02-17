Fiamme nel cuore di Chiaia il Teatro Sannazaro non c’è più Decine di appartamenti evacuati

Un incendio scoppiato all’alba di oggi ha distrutto il Teatro Sannazaro, situato in via Chiaia, a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono rapidamente propagate, provocando l’evacuazione di decine di appartamenti nelle vicinanze e lasciando senza un punto di riferimento culturale uno dei quartieri più frequentati di Napoli.

Una notte di paura e distruzione: un vasto incendio è divampato all’alba di oggi, intorno alle 5:45, nel cuore del quartiere Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia, uno dei simboli culturali e artistici della città. Le fiamme si sono rapidamente propagate, avvolgendo e distruggendo la cupola e il tetto dell’edificio: la struttura è stata definita “completamente compromessa” dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con numerose squadre per domare il rogo. Danni gravissimi e intervento dei soccorsi. Secondo il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, i danni sono ingenti e gran parte della struttura interna è andata distrutta: “il teatro non c’è più, è tutto bruciato” ha dichiarato, descrivendo l’intervento dei soccorsi in condizioni difficili.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli, incendio distrugge Teatro Sannazaro. Quattro intossicati, 22 appartamenti evacuatiUn incendio scoppiato ieri nel cuore di Napoli ha provocato danni al Teatro Sannazaro, situato in via Chiaia, causando l'intossicazione di quattro persone e lo sgombero di 22 appartamenti.

