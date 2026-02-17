Fiamme nel cuore di Chiaia il Teatro Sannazaro non c’è più Decine di appartamenti evacuati
Un incendio scoppiato all’alba di oggi ha distrutto il Teatro Sannazaro, situato in via Chiaia, a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono rapidamente propagate, provocando l’evacuazione di decine di appartamenti nelle vicinanze e lasciando senza un punto di riferimento culturale uno dei quartieri più frequentati di Napoli.
Una notte di paura e distruzione: un vasto incendio è divampato all’alba di oggi, intorno alle 5:45, nel cuore del quartiere Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro di via Chiaia, uno dei simboli culturali e artistici della città. Le fiamme si sono rapidamente propagate, avvolgendo e distruggendo la cupola e il tetto dell’edificio: la struttura è stata definita “completamente compromessa” dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con numerose squadre per domare il rogo. Danni gravissimi e intervento dei soccorsi. Secondo il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, i danni sono ingenti e gran parte della struttura interna è andata distrutta: “il teatro non c’è più, è tutto bruciato” ha dichiarato, descrivendo l’intervento dei soccorsi in condizioni difficili.🔗 Leggi su Ildenaro.it
