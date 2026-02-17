Un incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, precisamente nel quartiere Chiaia, causando danni al teatro Sannazaro. Le fiamme sono divampate durante le prime ore del mattino, spaventando i residenti e costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per domare il rogo.

NAPOLI (ITALPRESS) – Incendio nella notte nel quartiere Chiaia, a Napoli. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. E' andata distrutta la cupola del teatro. Danneggiati anche alcuni palazzi adiacenti. Ci sarebbero quattro persone intossicate. L'incendio ha interessato parte della cupola al di sopra della platea, che sarebbe crollata. I Vigili del fuoco sono al lavoro con 5 squadre. Le fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni vicine, da cui è in corso l'evacuazione dei residenti. L'incendio sembra sia partito proprio da un condominio nei pressi del teatro Sannazaro e si sia poi allargato alla struttura stessa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiamme in pieno centro a Napoli, coinvolto il teatro Sannazaro

Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura.

Un incendio ha colpito il cuore di Napoli, coinvolgendo la cupola del Teatro Sannazaro e provocando fumo denso che si è diffuso nella zona.

News - Napoli, fiamme nel cuore di Chiaia. Brucia la cupola del teatro Sannazaro 17/02/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.