Fiamme al Teatro Sannazaro di Napoli | 60 evacuati 4 intossicati in ospedale

Le fiamme sono divampate al Teatro Sannazaro di Napoli a causa di un cortocircuito elettrico in un'area backstage, costringendo all’evacuazione immediata di sessanta persone. Alcuni spettatori e operatori sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale per accertamenti. Un vigile del fuoco racconta che l’incendio si è sviluppato rapidamente, ma i soccorsi sono intervenuti in tempo per evitare conseguenze più gravi.

"> Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli: Aggiornamenti e Dettagli. Un grave incendio si è sviluppato questa mattina a Napoli, nella zona di Chiaia, portando all’evacuazione di circa 60 persone e al ricovero di 4 pazienti. Le fiamme hanno colpito severamente il Teatro Sannazaro, un iconico luogo culturale della città, distruggendo in particolare la sua cupola. Secondo le cronache, la facciata dell’edificio adiacente è stata anch’essa danneggiata dal rogo, mentre una densa colonna di fumo nero ha avvolto la zona, creando condizioni di salute precarie per i residenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fiamme al Teatro Sannazaro di Napoli: 60 evacuati, 4 intossicati in ospedale. Incendio Teatro Sannazaro di Napoli: 60 evacuati, 4 ricoverati. Le fiamme hanno divorato tutto in pochi minutiUn incendio divampa al Teatro Sannazaro di Napoli, causando l’evacuazione di sessanta persone e il ricovero di quattro. Incendio nella notte a Napoli: fiamme al Teatro Sannazaro, quattro intossicatiUn incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, al Teatro Sannazaro, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, causando l’intossicazione di quattro persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli, in fiamme la cupola dell'edificio; Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: Completamente compromesso. Case evacuate; Incendio a Napoli, distrutto il teatro Sannazaro: crolla la cupola. Si indaga per incendio colposo. Napoli, incendio al Teatro Sannazaro, i video dall’interno: completamente distrutto dalle fiammeI video testimoniano la totale distruzione del Teatro Sannazaro di Napoli, divorato dalle fiamme dell'incendio avvenuto martedì 17 febbraio 2026 ... fanpage.it Crollo della cupola al teatro sannazaro: fiamme in via chiaia a Napolinella mattina del 17 febbraio un vasto incendio ha colpito il teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli: la cupola è crollata e si registrano danni importanti e intossicazioni da fumo ... notizie.it “Il Teatro Sannazaro tornerà a splendere”, dalla telefonata del Ministro della cultura Giuli al sindaco di Napoli. #ilmattino #teatrosannazaro #incendio #napoli #teatro facebook #intanto Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, evacuate diverse abitazioni vicine x.com