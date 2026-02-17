Festa di Sant' Agata l' ex presidente Marano | Limitare la durata si può non è tabù

L’ex presidente Marano afferma che ridurre la durata delle processioni di Sant’Agata si può, rispondendo alle discussioni in città. Marano ha sottolineato che questa scelta non rappresenta un tabù, anche in vista dei festeggiamenti per i 900 anni del Giubileo Agatino. La questione è diventata centrale dopo alcune lamentele di cittadini e commercianti, preoccupati per i disagi causati dagli orari prolungati delle celebrazioni.

Il presidente emerito del Comitato: "Ci sono accorgimenti che possono aiutarci, ma dev’essere un obiettivo condiviso. Mai più i fuochi del Borgo di giorno. Tenere alta la guardia su legalità, regole e sicurezza, anche per migliorare gli standard della Festa in vista del percorso Unesco" "Il dibattito che si è acceso in città sulla lunghezza della processioni della Festa di Sant’Agata si inserisce in una visione complessiva di legalità e regole, elementi per i quali dobbiamo tenere alta l’attenzione, necessari sia a festeggiare degnamente il Giubileo Agatino con i 900 anni del ritorno delle Reliquie da Costantinopoli, sia a dare sempre più forza e credibilità al percorso intrapreso per il riconoscimento Unesco.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sicilia Gaia presenta un evento speciale in occasione della festa di Sant'Agata, con un’alba a Palazzo Biscari il 4 febbraio.

La festa di Sant'Agata è una tradizione radicata nel tempo, caratterizzata da un ricco patrimonio simbolico e culturale.

