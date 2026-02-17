Festa della Polenta | finalmente a Sermoneta Scalo

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) L’evento, organizzato dal comitato Caracupa in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, prenderà il via già alle 7.00 con l’accensione dei fuochi sui quali in grandi paioli di rame sarà preparata la polenta. Una ricetta che si tramanda da generazioni con un gustoso sugo di salsicce, o da gustare con broccoletti e salsicce. Non mancherà inoltre l’angolo della griglia dove sarà preparata la carne per gustosi panini: braciole, arrosticini e molto altro ancora.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Festa della Polenta, giunta alla sua 26ª edizione, si svolge quest’anno a Sermoneta Scalo, dopo aver coinvolto il borgo medievale e Doganella.

La Sagra della Polenta a Doganella di Ninfa, nel comune di Sermoneta, si svolgerà domenica 18 gennaio.

Argomenti discussi: Carnevale di Vho 2026: burattini e polenta e salamini in uno dei borghi più belli d’Italia; Weekend di Carnevale e San Valentino a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere il 14 e 15 febbraio; Carnevale Lavenese 2026, con due sfilate di carri e gruppi in maschera.

Oggi è un grande Martedì Grasso: si mangiano polenta e maccheroniSagra a Borgo, festa a Tossignano: due appuntamenti che da secoli sono un rituale sacro per i cittadini. Gli organizzatori Versari e Zannerini: Dietro le quinte l’impegno di un intero comune e di tan ... ilrestodelcarlino.it

Festa della Polenta, è tutto pronto. Al via l’edizione numero 404. L’appuntamento per Martedì grassoIl 17 febbraio, alle 12, la tradizionale festa prenderà il via con la consegna ai residenti di Tossignano. Un’ora dopo avrà inizio la distribuzione a tutti i presenti: per i più anziani è previsto il ... msn.com

26ª FESTA DELLA POLENTA – SERMONETA SCALO Torna un altro appuntamento atteso dell’inverno! Sermoneta Scalo – Parco Pubblico Domenica 25 gennaio 2026 Una giornata all’insegna della tradizione, della convivialità e dei sapori autent facebook