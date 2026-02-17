Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alcuni atleti hanno deciso di rilassarsi con il lavoro a maglia, trovando sollievo dalla pressione delle competizioni. Ferri e fili colorati diventano così strumenti di calma tra le sfide sportive. La scelta di dedicarsi a questa attività si nota tra i partecipanti di diverse discipline, che preferiscono dedicare qualche minuto alla creazione di piccoli capi di maglieria.

Non solo sci e pattini a Milano Cortina 2026. Sono diversi gli atleti presenti alle Olimpiadi invernali che hanno scelto di di scaricare la tensione precedente o successiva ad una gara con il lavoro a maglia. Sui social i video degli sportivi alle prese con aghi e gomitoli di lana stanno spopolando. Così il biatleta canadese, Adam Runnells, mentre pedala in allenamento lavora un maglione “olimpico”; mentre la connazzionale slittinista, Embyr-Lee Susko, si immortala dopo la gara a “sferruzzare” per scaricare la tensione. La “mania” contagia anche il biatleta americano, Maxime Germain, che si riprende mentre lavora a maglia anche nello spogliatoio, e un altro biatleta canadese, Jasper Fleming. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ferri e filo per scaricare la tensione: così il lavoro a maglia diventa protagonista delle Olimpiadi di Milano Cortina

Arriva la quarta maglia dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina: ecco quando debutteràÈ stata annunciata la quarta maglia dell’Inter per la stagione 202526, dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

CICLOCROSS: l’atleta valdarnese ancora protagonista ai mondiali in olanda dove è giunta decima al traguardo. Elisa Ferri conquista il titolo italiano under 23 e vola anche con la maglia azzurraDopo aver vinto il titolo italiano Under 23 a Brugherio, Elisa Ferri si è fatta notare anche ai mondiali in Olanda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.