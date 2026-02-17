Ferrata del Corno Rat salgono senza attrezzatura e poi restano bloccate | due ragazze soccorse in elicottero
Alle 13:30, due giovani sono state recuperate dall’elicottero sul Corno Rat nel Lecchese, dopo aver tentato di affrontare la ferrata senza attrezzi e rimanendo bloccate a metà strada. Le ragazze avevano deciso di salire da sole, senza corde né imbragature, e si sono trovate in difficoltà durante l’arrampicata. Il soccorso alpino è stato chiamato e ha inviato un elicottero per metterle in salvo.
Erano da poco passate le 13.30 quando il soccorso alpino è intervenuto sulla ferrata del Corno Rat nel Lecchese, dove due ragazze salite senza l’attrezzatura necessaria sono rimaste bloccate a metà percorso. Una delle due non riusciva più a proseguire né a tornare indietro, mentre l’altra ha continuato la salita fino a raggiungere un punto da cui è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti due tecnici della stazione triangolo lariano del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Altri tecnici erano pronti in piazzola al centro operativo del Bione per eventuale supporto alle operazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it
Sulla Ferrata del Corno Rat senza attrezzatura: ragazza recuperata con l'elicotteroUna ragazza è stata recuperata con l’elicottero dopo aver percorso la ferrata del Corno Rat senza l’attrezzatura adeguata.
Cade sul sentiero del Corno Rat ai Corni di Canzo: soccorsi con quad e elicotteroOggi, 30 dicembre, lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat nei Corni di Canzo, si è reso necessario un intervento di soccorso complesso, coinvolgendo quad e un elicottero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bloccata sulla ferrata del Corno Rat, ragazza recuperata dall’elicotteroLa malcapitata stava affrontato l’itinerario con un’amica, entrambe erano senza attrezzatura specifica La ragazza incrodata a metà ferrata recuperata dall’elicottero, l’altra è stata raggiunta dai tec ... msn.com
Illuminata la ferrata del Corno RatCome ogni anno, la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione, ha illuminato la ferrata del Corno Rat, a partire dalle ore 17:00 di ieri, lunedì 23 dicembre 2024. Una lunga fila ... resegoneonline.it
Ieri è andata in scena l’ennesima vergognosa puntata di Tele Meloni. Hanno censurato Ghali due volte. Prima della serata inaugurale delle Olimpiadi, decidendo preventivamente cosa avrebbe detto e cosa NON avrebbe potuto dire. E l’hanno oscurato durant facebook