Ferrata del Corno Rat salgono senza attrezzatura e poi restano bloccate | due ragazze soccorse in elicottero

Alle 13:30, due giovani sono state recuperate dall’elicottero sul Corno Rat nel Lecchese, dopo aver tentato di affrontare la ferrata senza attrezzi e rimanendo bloccate a metà strada. Le ragazze avevano deciso di salire da sole, senza corde né imbragature, e si sono trovate in difficoltà durante l’arrampicata. Il soccorso alpino è stato chiamato e ha inviato un elicottero per metterle in salvo.

Erano da poco passate le 13.30 quando il soccorso alpino è intervenuto sulla ferrata del Corno Rat nel Lecchese, dove due ragazze salite senza l’attrezzatura necessaria sono rimaste bloccate a metà percorso. Una delle due non riusciva più a proseguire né a tornare indietro, mentre l’altra ha continuato la salita fino a raggiungere un punto da cui è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti due tecnici della stazione triangolo lariano del corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Altri tecnici erano pronti in piazzola al centro operativo del Bione per eventuale supporto alle operazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it

Sulla Ferrata del Corno Rat senza attrezzatura: ragazza recuperata con l'elicotteroUna ragazza è stata recuperata con l’elicottero dopo aver percorso la ferrata del Corno Rat senza l’attrezzatura adeguata.

Cade sul sentiero del Corno Rat ai Corni di Canzo: soccorsi con quad e elicotteroOggi, 30 dicembre, lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat nei Corni di Canzo, si è reso necessario un intervento di soccorso complesso, coinvolgendo quad e un elicottero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.