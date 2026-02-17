Ferrari ha deciso di concentrare gli ultimi test in Bahrain per verificare la potenza e l’affidabilità delle sue unità motore, dopo aver riscontrato segnali positivi nelle prove iniziali. I team avranno tre giornate, da mercoledì a venerdì, per mettere a punto le vetture a Sakhir. La scuderia italiana ha già ottenuto dati utili nella prima sessione, ma punta a confermare i miglioramenti con ulteriori test sul tracciato desertico.

La seconda ed ultima sessione di test pre-stagionali in Bahrain sta per iniziare, di fatto rappresentando l’ultima occasione, per tutti i team, di cercare di capire dove si trovano rispetto agli avversari. La prima, tre giorni a Sakhir, ha comunque fornito indicazioni, seppur non a livello di prestazioni pure, per quanto riguarda l’affidabilità meccanica, soprattutto delle power unit, mettendo in risalto eventuali criticità da risolvere tra mercoledì e venerdì prossimi. Per quanto riguarda la Ferrari, è apparso chiaro che la power unit della Scuderia rappresenti un solido punto fermo intorno al quale ruota tutto il resto, performance aerodinamiche incluse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari, power unit e affidabilità: tutte le indicazioni verso gli ultimi test in Bahrain

