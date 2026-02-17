Fermato in auto con 30mila euro di gioielli ' spillati' con l' inganno ad un' anziana | denunciato dai Carabinieri

Un uomo di Alfonsine è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di circa 30 mila euro di gioielli rubati con un inganno. Durante un controllo a Bagno di Romagna, i militari hanno sequestrato i preziosi, che si sospetta fossero stati sottratti con una truffa ai danni di un'anziana. La vittima aveva consegnato i gioielli credendo di partecipare a una finta valutazione.

I militari hanno fatto una perquisizione al veicolo, e in una busta sono spuntati diversi oggetti preziosi in oro, per un valore di circa 30mila euro, oltre a una piccola somma di denaro contante Circa 30mila euro di gioielli ‘spillati’ con l'inganno ad un'anziana di Alfonsine sono stati recuperati a Bagno di Romagna durante un controllo da parte dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Bagno di Romagna, durante un controllo di routine sulle strade, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, un 55enne accusato di ricettazione di numerosi oggetti preziosi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Nell'auto un bottino di 30mila euro in gioielli: uomo denunciato per truffa a un'anzianaUn uomo è stato denunciato per truffa dopo aver sottratto circa 30 mila euro in gioielli a un’anziana di Alfonsine, un furto che si è verificato con un raggiro domestico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Multe da 5mila euro e auto sequestrate. Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anni; In auto con hashish, cocaina e crack: a Gela la polizia arresta ragazzo; Fermato in auto con 30mila euro di gioielli 'spillati' con l'inganno ad un'anziana: denunciato dai Carabinieri; Fermato con la cocaina in auto: 52enne arrestato per spaccio. Rottamazione auto, svolta per i veicoli con fermo: chi non dovrà più pagare il bollo e da quandoDa venerdì 20 febbraio entra in vigore una legge che permette di cancellare le auto sottoposte a fermo amministrativo da tutti i registri e di rottamarle ... fanpage.it Auto, al via rottamazione anche con fermo: cosa cambia per bollo e incentivi. Le novitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Auto, al via rottamazione anche con fermo: cosa cambia per bollo e incentivi. Le novità ... tg24.sky.it Si è fermato con l'auto in panne, é sceso dalla vettura ed è stato travolto da un'altra auto in transito facebook