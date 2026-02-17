Fenomeno Fede! Brignone senza fine | ascolti record e brand di valore
Fede Brignone conquista il pubblico e fa salire gli ascolti, attirando oltre 4,5 milioni di spettatori in tv. La sua presenza sugli schermi ha portato un boom di interesse, tanto che gli sponsor stanno pensando di inserire il suo logo nelle prossime campagne pubblicitarie. La campionessa italiana sta diventando un vero e proprio fenomeno mediatico, con un impatto che si fa sentire anche nel mondo del marketing.
I numeri, si sa, mostrano solo una parte del mondo. Nel caso di Federica Brignone il punto di vista aritmetico è particolarmente parziale, perché dietro quel 315 - ovvero i giorni tra l’infortunio e la vittoria del suo primo oro olimpico - c’è un’impressionante quantità di sofferenza, ci sono la determinazione, il coraggio, la fatica, tutti aspetti impossibili da misurare, fattori centrali per un successo incredibile come il suo che non abbiamo però modo di mettere in cifre. I numeri, però, possono essere comunque utili per rendersi conto di quale, profondo, segno stia lasciando Federica. Prendete gli ascolti tv: il gigante del secondo oro olimpico ha fatto il 30,6% di share e 4 milioni 550 mila spettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ascolti tv di “Ornella senza fine”: quanto ha fatto Fazio ieri sera? Numeri record, successo incredibile!Ieri sera, su Nove, Fabio Fazio ha condotto “Ornella senza fine”, una serata dedicata a Ornella Vanoni.
Rifiuti abbandonati, un fenomeno senza fineIl fenomeno dei rifiuti abbandonati in natura rappresenta una problematica persistente e complessa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Non sbaglia nulla, è un fenomeno!: riguarda l'oro di Federica Brignone al SuperG; Federica Brignone trionfa anche in gigante: storica doppietta di ori olimpici come Alberto Tomba; Milano Cortina, Brignone: Scambierei i due ori per la vita prima dell'infortunio; Milano-Cortina 2026, anche il Milan fa i complimenti a Brignone: Fenomeno.
Fenomeno Fede! Brignone senza fine: ascolti record e brand di valoreIl gigante visto da 4 milioni e mezzo in tv. Gli sponsor confermano la popolarità della Tigre: in arrivo anche il suo logo ... gazzetta.it
Fede può raddoppiare la gloria. Brignone d’assalto, esame gigante. Caccia all’oro per eguagliare TombaNella storia dello sci alpino italiano, soltanto l’Albertone di Bologna ha vinto due ori nella stessa edizione della Olimpiade. Non ci è riuscito Zeno Colò, non ci è riuscito Gustavo Thoeni, non ci è ... sport.quotidiano.net
Stasera #16febbraio in seconda serata su #Tv2000 Indagine ai confini del sacro. Il mistero delle croci di #Dozulé e la decisione definitiva del #Vaticano: perché il Dicastero per la Dottrina della Fede ha dichiarato non soprannaturale il fenomeno delle #crocibi facebook
Stasera #16febbraio in seconda serata su #Tv2000 Indagine ai confini del sacro. Il mistero delle croci di #Dozulé e la decisione definitiva del #Vaticano: perché il Dicastero per la Dottrina della Fede ha dichiarato non soprannaturale il fenomeno delle #crocibi x.com