Fede Brignone conquista il pubblico e fa salire gli ascolti, attirando oltre 4,5 milioni di spettatori in tv. La sua presenza sugli schermi ha portato un boom di interesse, tanto che gli sponsor stanno pensando di inserire il suo logo nelle prossime campagne pubblicitarie. La campionessa italiana sta diventando un vero e proprio fenomeno mediatico, con un impatto che si fa sentire anche nel mondo del marketing.

I numeri, si sa, mostrano solo una parte del mondo. Nel caso di Federica Brignone il punto di vista aritmetico è particolarmente parziale, perché dietro quel 315 - ovvero i giorni tra l’infortunio e la vittoria del suo primo oro olimpico - c’è un’impressionante quantità di sofferenza, ci sono la determinazione, il coraggio, la fatica, tutti aspetti impossibili da misurare, fattori centrali per un successo incredibile come il suo che non abbiamo però modo di mettere in cifre. I numeri, però, possono essere comunque utili per rendersi conto di quale, profondo, segno stia lasciando Federica. Prendete gli ascolti tv: il gigante del secondo oro olimpico ha fatto il 30,6% di share e 4 milioni 550 mila spettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fenomeno Fede! Brignone senza fine: ascolti record e brand di valore

Ascolti tv di “Ornella senza fine”: quanto ha fatto Fazio ieri sera? Numeri record, successo incredibile!Ieri sera, su Nove, Fabio Fazio ha condotto “Ornella senza fine”, una serata dedicata a Ornella Vanoni.

Rifiuti abbandonati, un fenomeno senza fineIl fenomeno dei rifiuti abbandonati in natura rappresenta una problematica persistente e complessa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.