Fenerbahce operazione riuscita per Álvarez e Mondiale 2026 al sicuro | ecco perché
Il Fenerbahçe ha confermato che Álvarez sta bene dopo aver superato l’infortunio, grazie a un intervento riuscito. La squadra turca ha deciso di intervenire subito, temendo di perdere il difensore messicano per le prossime partite. Álvarez ha subito un problema muscolare durante l’ultimo allenamento, ma ora si trova in fase di recupero e dovrebbe tornare in campo prima del Mondiale 2026. La sua presenza sarà fondamentale per la nazionale messicana, che conta sui suoi interventi difensivi.
Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. Il punto sui Blues Manchester United, che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick Leicester, la classifica piange: due anni dopo l’impresa con Ranieri, il caos regna sovrano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Gatti, operazione al ginocchio riuscita. Il difensore manda un messaggio sui social dopo l’intervento, ecco cosa ha scritto – FOTO
Leggi anche: Bonucci: «Il calcio giocato non mi manca. Ecco perché Chiesa non è stato convocato. Mondiale? Sono sicuro che il nostro percorso continuerà»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
EUROPE CUP QUARTI DI FINALE gara 2 QUATTRO MORI - FENERBAHCE = 2 - 1 Siamo in SEMIFINALE !! L'Europa ci piace assai L'anomalo punteggio finale va spiegato; a Istanbul le more hanno trionfato 3-0 e il regolamento in caso di eliminazione diretta, facebook