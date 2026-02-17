Fenerbahce operazione riuscita per Álvarez e Mondiale 2026 al sicuro | ecco perché

Il Fenerbahçe ha confermato che Álvarez sta bene dopo aver superato l’infortunio, grazie a un intervento riuscito. La squadra turca ha deciso di intervenire subito, temendo di perdere il difensore messicano per le prossime partite. Álvarez ha subito un problema muscolare durante l’ultimo allenamento, ma ora si trova in fase di recupero e dovrebbe tornare in campo prima del Mondiale 2026. La sua presenza sarà fondamentale per la nazionale messicana, che conta sui suoi interventi difensivi.