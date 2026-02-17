Fenerbahce e Turk Telekom volano ai quarti di Coppa di Turchia

Il Fenerbahçe ha battuto Safiport Erokspor per 83-76, assicurandosi il passaggio ai quarti di Coppa di Turchia. La squadra di Istanbul ha sfruttato la buona prestazione di De Colo, che ha segnato 20 punti, e Biberovic, con 16. La partita si è giocata ieri sera davanti a un pubblico molto numeroso nel palazzetto di Istanbul, dove i tifosi hanno festeggiato la vittoria.

Skor dagilimimiz: De Colo 20, Biberovic 16, Jantunen 12, Metecan 8, Horton-Tucker 8, Melli 7, Baldwin 7, Onuralp 3, Birch 2. #YellowLegacy #ZiraatBankasiTürkiyeKupasi2026

Nel contesto della coppa di turchia 2026, la prima giornata ha offerto una fotografia chiara dei valori in campo: squadre di spicco hanno imposto ritmo, controllo del gioco e protagonismo indivi duale, suggerendo quale possa essere l'andamento delle sfide successive. due confronti significativi hanno aperto il turno dei quarti, delineando soprattutto la forza offensiva di Fenerbahçe Beko e Turk Telekom e la necessità di continuità per entrambe le contendenti nel prosieguo della competizione.