Fedez a lezione di canto da Luca Jurman | la preparazione in vista di Sanremo 2026

Fedez si allena con Luca Jurman, il noto vocal coach, per migliorare le sue capacità di canto. La coppia si sta preparando per il Festival di Sanremo 2026, con sessioni di esercizi pratici nell’aula di registrazione. Fedez ha deciso di investire tempo e impegno nella voce, consapevole dell’importanza di una performance forte sul palco. La collaborazione tra il rapper e Jurman ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo.

