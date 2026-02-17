Federico Frusciante persone da tutta Italia a Livorno per l' ultimo saluto allo youtuber morto dopo un malore

Federico Frusciante è morto improvvisamente dopo un malore, attirando centinaia di persone a Livorno per salutarlo. La notizia ha fatto il giro dei social e ha riunito amici e fan davanti al cimitero, dove hanno portato fiori e condiviso ricordi. La sua scomparsa ha colpito chi seguiva i suoi video e apprezzava le sue analisi sul cinema. Sono arrivati in molti da diverse città italiane, desiderosi di rendere omaggio allo youtuber e critico cinematografico.

Sono tante le persone, di Livorno e provenienti da più parti d’Italia, che hanno voluto rendere l’estremo saluto a Federico Frusciante. Il critico cinematografico e youtuber fra i più famosi d’Italia è morto a 52 anni in seguito a un malore improvviso mentre si trovava a casa. Migliaia i messaggi d’addio sui social e non, fra i quali si contano anche quelli di politici e personaggi dello spettacolo. Il funerale di Federico Frusciante Da tutta Italia per l'ultimo saluto a Federico Frusciante Chi era Federico Frusciante Murale per Federico Frusciante Il funerale di Federico Frusciante Frusciante è morto domenica 15 febbraio e la notizia della sua scomparsa si è diffusa il giorno seguente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

