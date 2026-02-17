Federico Frusciante persone da tutta Italia a Livorno per l' ultimo saluto allo youtuber morto dopo un malore
Federico Frusciante è morto improvvisamente dopo un malore, attirando centinaia di persone a Livorno per salutarlo. La notizia ha fatto il giro dei social e ha riunito amici e fan davanti al cimitero, dove hanno portato fiori e condiviso ricordi. La sua scomparsa ha colpito chi seguiva i suoi video e apprezzava le sue analisi sul cinema. Sono arrivati in molti da diverse città italiane, desiderosi di rendere omaggio allo youtuber e critico cinematografico.
Sono tante le persone, di Livorno e provenienti da più parti d’Italia, che hanno voluto rendere l’estremo saluto a Federico Frusciante. Il critico cinematografico e youtuber fra i più famosi d’Italia è morto a 52 anni in seguito a un malore improvviso mentre si trovava a casa. Migliaia i messaggi d’addio sui social e non, fra i quali si contano anche quelli di politici e personaggi dello spettacolo. Il funerale di Federico Frusciante Da tutta Italia per l'ultimo saluto a Federico Frusciante Chi era Federico Frusciante Murale per Federico Frusciante Il funerale di Federico Frusciante Frusciante è morto domenica 15 febbraio e la notizia della sua scomparsa si è diffusa il giorno seguente. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Addio a Federico Frusciante, morto a 52 anni dopo malore improvviso il critico cinematografico e youtuber, era titolare di “Videodrome”Federico Frusciante, noto critico cinematografico e youtuber di 52 anni, è morto improvvisamente a causa di un malore che lo ha colpito nella sua casa.
Livorno in lutto: morto lo youtuber Federico Frusciante, voce libera del cinema e anima di VideodromeFederico Frusciante, noto youtuber e appassionato critico cinematografico, è morto improvvisamente nella sua casa di Livorno, lasciando sgomento tra amici e follower.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Moltissime persone ricordano Federico Frusciante nel giorno del funeraleAi cimiteri comunali di Livorno tante persone hanno partecipato ai funerali di Federico Frusciante, youtuber e critico cinematografico scomparso domenica ... gonews.it
Per Federico Frusciante il migliore dei mondi possibili era quello in cui si parla sempre e solo di cinemaÈ morto a 52 anni uno degli youtuber più famosi d'Italia, un anti-critico che aveva iniziato con un piccola videoteca a Livorno. rivistastudio.com
La notizia della morte prematura di Federico Frusciante ha lasciato un vuoto che è difficile persino nominare. Non era solo un critico cinematografico brillante, competente, appassionato fino al midollo; era una presenza autentica, una di quelle rare, che quand facebook
Le reazioni alla morte del povero Federico Frusciante mi fanno pensare due cose. Una è che nel rapporto tra critico e cinefilo c'è sempre qualcosa di parasociale. L'altra è che quel qualcosa ha a che fare con il "grazie per avermi fatto conoscere x" che vedo in x.com