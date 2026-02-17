Federica Cappelletti racconta l' impegno per la prevenzione insieme al marito Paolo Rossi | Sto portando avanti valori che erano nostri ma con la mia responsabilità Sento Paolo accanto a me come una presenza gentile

Federica Cappelletti ha deciso di parlare apertamente della sua battaglia contro l’HPV dopo aver perso una cara amica a causa del virus. La ex calciatrice, ora dirigente sportiva, ha scelto di usare la sua voce per sensibilizzare le giovani donne, portando avanti un messaggio diretto e concreto. Con il sostegno del marito Paolo Rossi, si impegna a diffondere la prevenzione attraverso la campagna «Blocca l’HPV con la vaccinazione».

Dalla guida della Serie A Women alla campagna «Blocca l'HPV con la vaccinazione», Federica Cappelletti intreccia impegno pubblico e storia privata. Vent'anni accanto a Paolo Rossi e un'eredità di valori che oggi porta avanti tra calcio femminile, empowerment e responsabilità sociale.