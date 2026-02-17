Federica Brignone completa la tripletta | domina il gigante e completa la collezione

Federica Brignone ha vinto il gigante di ieri, portando a casa la sua terza vittoria consecutiva in questa stagione. La sciatrice italiana ha dato prova di grande abilità, partendo con il pettorale numero cinque e chiudendo con oltre un secondo di vantaggio sulla seconda classificata. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole e le ha permesso di completare la collezione di titoli conquistati quest’anno.

Nel mondo dello sport, il termine "riunificare la corona" rappresenta l'apice del successo, indicando il raggiungimento di tutti i principali titoli mondiali contemporaneamente. Questa conquista simbolica, molto diffusa in discipline come la boxe e il tennis, sottolinea la capacità di un atleta di detenere simultaneamente le maggiori cinture o riconoscimenti internazionali, lasciando un'impronta indelebile nella storia sportiva.