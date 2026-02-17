Federica Brignone chiude a Sanremo 2026 | Resto una sciatrice

Federica Brignone decide di non partecipare a Sanremo 2026, spiegando che vuole restare una sciatrice e non entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo aver vinto l’oro olimpico, ha dichiarato di preferire concentrarsi sulla sua carriera in montagna, anche se la Rai ha continuato a insistere con offerte e pressing. La campionessa ha sottolineato che il suo obiettivo è continuare a gareggiare, non fare il cantante o presentatrice. La decisione è arrivata in un momento in cui molti si aspettavano una sua presenza sul palco del Festival.

Federica Brignone è stata una delle protagoniste delle Olimpiadi invernali Milano?Cortina 2026, vincendo due medaglie d'oro: nel super?G e nello slalom gigante. La sua impresa assume un valore ancora maggiore se si considera il grave infortunio subito poco più di un anno prima. Il 3 aprile 2025, durante i Campionati Italiani di sci alpino, Brignone è caduta nello slalom gigante riportando fratture multiple alla gamba sinistra (tibia e perone) e la rottura del legamento.