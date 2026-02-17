FC 26 Nuova Evoluzione | Tira e basta Just Shoot

Questa Evoluzione è focalizzata esclusivamente sull’istinto del gol. È pensata per trasformare i tuoi attaccanti meno celebrati in cecchini infallibili davanti alla porta, ottimizzando la loro capacità di concludere a rete in ogni situazione. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni circa.. Ripetibilità: 26 volte (praticamente illimitata per tutto il tuo club).. Costo: Gratuita.. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Ruolo: No portieri.. Miglioramenti: Istinto da Killer. L’upgrade si concentra sul migliorare le statistiche puramente offensive, rendendo il giocatore letale sia su azione manovrata che sui cross: Finalizzazione: +3 (fino a un massimo di 90 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 nuova evoluzione tira e basta just shoot
© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Tira e basta (Just Shoot)

FC 26 Nuova Evoluzione: Su in cielo (Up in the Air)

FC 26 Nuova Evoluzione: Il Papero (The Duck)

Nuova Evoluzione BOMBER GLACIALE e PERFEZIONISTA DEI PASSAGGI su FC 26: CHI EVOLVERE

Nuova Evoluzione BOMBER GLACIALE e PERFEZIONISTA DEI PASSAGGI su FC 26: CHI EVOLVERE?
