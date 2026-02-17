FC 26 Nuova Evoluzione | Tira e basta Just Shoot
Questa Evoluzione è focalizzata esclusivamente sull’istinto del gol. È pensata per trasformare i tuoi attaccanti meno celebrati in cecchini infallibili davanti alla porta, ottimizzando la loro capacità di concludere a rete in ogni situazione. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni circa.. Ripetibilità: 26 volte (praticamente illimitata per tutto il tuo club).. Costo: Gratuita.. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Ruolo: No portieri.. Miglioramenti: Istinto da Killer. L’upgrade si concentra sul migliorare le statistiche puramente offensive, rendendo il giocatore letale sia su azione manovrata che sui cross: Finalizzazione: +3 (fino a un massimo di 90 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Su in cielo (Up in the Air)Questa mattina, in un centro sportivo, è stata presentata la nuova evoluzione “Su in cielo”.
FC 26 Nuova Evoluzione: Il Papero (The Duck)La FC 26 presenta una nuova versione chiamata
Nuova Evoluzione BOMBER GLACIALE e PERFEZIONISTA DEI PASSAGGI su FC 26: CHI EVOLVERE
Argomenti discussi: Nico Paz e Wesley tra le Future Stars di EA Sports FC 26; EA FC 26 Evoluzione Il Papero Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Nuova Evoluzione: Il Papero (The Duck); EA FC 26 Evoluzione Regista Sublime Elenco Giocatori Ed Obiettivi.
FC 26 Nuova Evoluzione: Il potere delle proteine (Get Your Protein)Questa Evoluzione è pensata per chi vuole aggiungere sostanza e resistenza atletica ai propri giocatori. Se hai un talento tecnico che pecca di forza fisica, ... imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione: Crea un legame (make the link)Questa Evoluzione è pensata per rendere i tuoi giocatori più incisivi nella trequarti avversaria, migliorando la loro capacità di dettare il passaggio e di ... imiglioridififa.com
Evoluzione aerodinamica e nuova Power Unit per i test in Bahrain dal 18 al 20 febbraio. In vista del debutto stagionale a Melbourne, la Scuderia Ferrari introduce a Sakhir un pacchetto completo di aggiornamenti per la SF-26. Dopo aver dato prova di una so facebook
#ABB presenta ® . : una nuova evoluzione che modernizza l’ #automazione in modo graduale e sicuro, senza interrompere operatività e maggiore attenzione a #cybersecurity e #affidabilità. Scoprilo qui to.abb/mjiwcvu1N #Engine x.com