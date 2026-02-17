Favolosa Italia | è medaglia d’oro

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro, e la gioia si è scatenata tra gli atleti e il pubblico. I tifosi hanno iniziato a gridare e a sventolare bandiere italiane, mentre il campione ha alzato il trofeo al cielo. La vittoria si è festeggiata con entusiasmo anche fuori dal palazzetto, dove molti si sono radunati per seguire la gara in diretta.

L’urlo è partito dalla pista e si è propagato sugli spalti, rimbalzando tra bandiere tricolori e mani alzate al cielo. L’Italia dello short track ha scritto una nuova pagina di storia olimpica conquistando una straordinaria medaglia d’oro al termine di una finale al cardiopalma contro gli Stati Uniti. Una sfida attesa, tesa, vibrante, che ha visto gli azzurri imporsi con determinazione e sangue freddo nel momento più delicato della gara. Per tutta la vigilia si era parlato di equilibrio. Gli americani arrivavano all’appuntamento con i favori del pronostico, forti di una stagione solida e di tempi da riferimento.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Europei nuoto, medaglia d’oro dell’Italia nella 4×50 mista Milano-Cortina: Fontana, 'complimenti Lollobrigida, prima medaglia d'oro per Italia'Francesca Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d'oro per l’Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Favolosa Italia. Medaglia d'oro e record del mondo ai campionati europei di nuoto in vasca corta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida da record: prima medaglia d’oro per l’Italia; Eterna, favolosa, divina Michela: bronzo pazzesco di Moioli, a Livigno l'oro è di Josie Baff; Milano-Cortina, discesa libera maschile: prova favolosa e doppio podio azzurro. Argento a Franzoni, bronzo a Paris. Arrivano le prime medaglie; Flora Tabanelli, dall'incubo al bronzo olimpico! Rivivi la run che vale la medaglia. MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026/ Medaglie e podi Italia: Tabanelli, bronzo storico! (16 febbraio)Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026, podi e medaglie: Italia, è già record con otto ori e 22 podi con enorme anticipo (oggi lunedì 16 febbraio) ... ilsussidiario.net Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 23Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Manca solo un giorno alla nostra favolosa festa del Carnevale dei Bambini Vi aspettiamo martedì 17 febbraio in Piazza Italia dalle 14 alle 18 #seiaboves ! facebook