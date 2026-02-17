Faso e Valerio ospiti a ’Empoli che legge’

Faso e Valerio sono stati invitati a partecipare a ’Empoli che legge’ a causa del loro successo nel mondo della musica e della cultura. Durante l’evento, hanno condiviso aneddoti sulla loro carriera e hanno incontrato il pubblico locale, tra i quali molti giovani studenti. La serata si è svolta nella sala principale della biblioteca Fucini, gremita di appassionati e curiosi.

EMPOLI Doppio appuntamento questa settimana con la rassegna " Empoli che legge " alla biblioteca Fucini di Empoli. Il primo ospite, oggi alle 17 nella sala Tassinari, è Giuseppe Faso (nella foto) che presenterà il suo libro " Le regole non piovono dal cielo. Grammatiche immaginarie ". A dialogare con l'autore sarà Andrea Bruscino, docente di Lettere presso I.T.T. Ferraris-Brunelleschi di Empoli. Il libro, come l'autore ha già fatto nel "Lessico del razzismo democratico", partendo da piccoli episodi quotidiani, mostra tipologie di comportamento e intoppi rivelatori, e propone raffinate ma semplici attività di facilitazione, collaudate in una pratica pluridecennale.