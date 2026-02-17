Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
Oggi, il programma Farwest condotto da Salvo Sottile su Rai 3 torna in onda alle 21:30, perché il conduttore ha deciso di approfondire il caso di una cittadina scomparsa nel centro Italia. Durante la puntata, ci saranno interviste esclusive e testimonianze di familiari e investigatori, che renderanno più chiaro il mistero dietro la scomparsa.
Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 febbraio. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d'Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 febbraio 2026. Anticipazioni. Un'inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d'Amelio – a partire dall'audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, sull'attentato a Paolo Borsellino – apre la puntata di oggi.
Farwest, ospiti stasera: le immagini della troupe aggredita negli scontri di Torino. Le anticipazioniScontri di piazza a Torino, islamizzazione in Italia, delitto di Garlasco e nuove ombre sulla tragedia di Crans Montana. Questi i temi al centro della nuova puntata di Farwest in onda martedì 3 febbra ... affaritaliani.it
Farwest, ospiti stasera: la pista nera sull'attentato a Paolo Borsellino e il lusso del Carnevale di VeneziaA seguire Venezia, la regina indiscussa del carnevale: tra le calli della città per cercare la festa delle feste, dove il lusso, l’alta moda e le antiche tradizioni sono le parole chiave al Ballo Del ... affaritaliani.it
Salvo Sottile. . Intervista di Sempio al Tg1 : “Mai visto i video intimi di Chiara e Alberto” #farwest Credits: raiofficial facebook
Su #Rai3 #Farwest, con Salvo Sottile, si attesta al 4,9% di share con 715 mila telespettatori. #AscoltiTv x.com