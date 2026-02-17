Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Oggi, il programma Farwest condotto da Salvo Sottile su Rai 3 torna in onda alle 21:30, perché il conduttore ha deciso di approfondire il caso di una cittadina scomparsa nel centro Italia. Durante la puntata, ci saranno interviste esclusive e testimonianze di familiari e investigatori, che renderanno più chiaro il mistero dietro la scomparsa.

Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 17 febbraio. Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 17 febbraio 2026. Anticipazioni. Un’inchiesta sulla stagione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio – a partire dall’audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, sull’attentato a Paolo Borsellino – apre la puntata di oggi. 🔗 Leggi su Tpi.it

