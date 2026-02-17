Far conoscere Don Milani | una giornata di ascolto e testimonianza con Sandra Passerotti

L’associazione ACLI di San Piero a Grado ha organizzato una giornata dedicata a Don Lorenzo Milani, perché vogliono far conoscere meglio la sua vita e il suo metodo educativo. Domenica 22 febbraio alle 15:30, Sandra Passerotti racconterà aneddoti e testimonianze sul sacerdote e insegnante, offrendo un quadro più chiaro del suo contributo alla scuola e alla società italiana.

Associazione ACLI di San Piero a Grado organizza per domenica 22 febbraio, alle ore 15:30, un appuntamento dedicato alla figura e all'eredità educativa di Don Lorenzo Milani, maestro e sacerdote che ha segnato in modo profondo il panorama pedagogico italiano.L'incontro, guidato da Sandra Passerotti, nasce a partire dai testi 'Non bestemmiare il tempo', l'ultimo insegnamento di Don Milani, e 'Le ragazze di Barbiana', che ricostruisce la realtà della scuola femminile di Barbiana.

